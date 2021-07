Depois de perder 80% da produção na última geada, agricultores de Itatinga se prepararam para nova onda de frio

A geada é o congelamento do orvalho sobre a vegetação, podendo causar a queima da vegetação pela ação de ventos gelados, que impede a sobrevivência da planta. Diante da nova previsão, a equipe de voluntárias da Horta Cheiro Verde em Itatinga (SP) cobriram os canteiros com plásticos para proteger as hortaliças.

O objetivo é evitar novos prejuízos na plantação, já que com a última onda de frio registrada na semana passada, as plantas congelaram e o gelo queimou 80% das hortaliças. Isto é, praticamente toda a produção.

“A frente fria que vai mudar o tempo no Brasil essa semana já avançou sobre o Rio Grande do Sul e nesta quarta-feira chega a região sudeste. Logo atrás da frente fria, vem uma outra intensa massa de ar frio. Até o final da semana temos previsão de geada ampla em grande parte do estado de São Paulo. E essa massa de ar frio deve ser a mais intensa do ano de 2021.”