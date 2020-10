DEIC inaugura sede em Bauru nesta quinta-feira, dia 08

Será inaugurada nesta quinta-feira, dia 08, a Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil em Bauru. A cerimônia contará com a presença do Governado do Estado, João Dória.

A unidade atua no combate aos crimes de maior relevância como crime organizado, lavagem de dinheiro, homicídio e latrocínio, crimes contra o patrimônio (roubo a banco e roubos de maior repercussão) e tráfico de drogas, além de realizar ações preventivas com o Grupo de Operações Especiais (GOE).

A inauguração será a partir das 10h45. A estrutura será na Avenida Rodrigues Alves, nº 23 – Vila Cardia – Bauru/SP.