Crise do abastecimento faz DAE reformular rodízio e triplicar período de torneiras secas em Bauru

A crise de abastecimento de água que atingiu Bauru (SP) nos últimos dias fez o Departamento de Água e Esgoto (DAE) anunciar nesta quarta-feira (7) a reformulação do sistema de rodízio que havia sido implantado no último dia 16 de setembro, e que chegou a ter seu cronograma reformulado cinco dias depois.

Ao contrário do rodízio inicial, quando cada um dos dois grupos de bairros atendidos pelo Rio Batalha recebia água dia sim e dia não, a partir de agora o intervalo sem o serviço será triplicado. Ou seja, cada grupo terá água por 24 horas e depois ficará três dias sem o serviço. (Confira abaixo os grupos de bairros)

Segundo o DAE, o aperto nas regras do rodízio foi necessário devido ao recente quadro de queda na vazão da lagoa de captação do Rio Batalha, que atende quase 40% da cidade, causado pelo longo período de estiagem e altas temperaturas em Bauru.

A partir desta quarta-feira, o abastecimento das duas regiões (Centro e Vila Falcão) passa a funcionar da seguinte forma: serão 24h de abastecimento em uma parte dos bairros abastecidos pelo Batalha; seguido por 24h sem abastecimento algum; mais 24h de abastecimento para o segundo setor de bairros, que não foi contemplado antes da pausa; e, por fim, outras 24h sem abastecimento.

Desta forma, do meio-dia desta quarta (7) até o meio-dia de quinta-feira (8), acontecerá o abastecimento dos bairros da região da Vila Falcão.

Depois da pausa para recuperação do nível da lagoa, no meio-dia de sexta-feira (9) inicia-se o abastecimento do Centro, com encerramento no meio-dia de sábado (10).

Sucessivamente, ocorre outro período de 24 horas de pausa total para recuperação do nível da lagoa, e o ciclo de abastecimento volta para a região da Vila Falcão ao meio-dia do domingo (10).

Além dos bairros atendidos integralmente pelo Rio Batalha, outras regiões que contam com poços, mas recebem complemento (reforço) de água do Batalha também, como as regiões do Jardim Bela Vista, Vila Universitária e Jardim Panorama, poderão ser afetados com períodos de intermitência no abastecimento.

Outras medidas

A mudança no rodízio, segundo o DAE, visa diminuir os impactos da queda de vazão no sistema e combater os gastos excessivos no consumo.

Em outra frente, a autarquia anunciou que está investindo em medidas para melhorar o atendimento ao público e, assim, melhorar o recebimento e o cumprimento de demandas.

Provisoriamente, alguns servidores foram remanejados para ajudar no atendimento das demandas de ligações nas linhas telefônicas do DAE que recebem os pedidos de acionamento por caminhões-pipa.

A frota atual do DAE conta com sete caminhões-pipa, quatro de 15 mil litros e outros três de 8 mil litros, e a média de atendimento diário gira em torno de 90 serviços.

A partir também desta quarta-feira, o turno de atendimento dos caminhões-pipa, que funcionava das 7h até a meia-noite, será estendido para 24 horas por dia. Servidores da Prefeitura também ajudarão no serviço.

Além disso, servidores do DAE e da prefeitura estão concentrados em um mutirão de serviço para concluir a implantação da adutora que irá transportar água do recém-perfurado Poço Santa Cândida.

O novo poço já está pronto e irá produzir 200 mil litros de água por hora para bairros como Vila Dutra, Parque Val de Palmas, Leão 13 e o próprio Santa Cândida, bairros até então atendidos pelo sistema do Rio Batalha. A previsão de entrega da obra é de 20 dias.

O DAE informa ainda que a partir desta quarta-feira a população poderá abastecer galões de água cedidos pela Hípica. Foi instalada uma torneira próxima do portão de entrada, localizado na quadra 7 da Avenida José Henrique Ferraz, no Jardim Terra Branca.

Grupos de bairros do novo rodízio

Região da Vila Falcão

Água do Sobrado

Chácaras Cornélias

Condomínio Residencial Jardins do Sul

Condomínio Residencial Pinheiros

Jardim Ana Lúcia

Jardim Aracy

Jardim Brasilia

Jardim Central

Jardim Dalila

Jardim de Allah

Jardim Esplanada

Jardim Eugenia

Jardim Faria

Jardim Ferraz

Jardim Gaivota

Jardim Jandira

Jardim Jussara

Jardim Noroeste

Jardim Ouro Verde

Jardim Shangri-Lá

Jardim Solange

Jardim Terra Branca

Jardim Vitória

Núcleo Habitacional Joaquim Guilherme de Oliveira

Núcleo Leão 13

Parque Alto da Boa Vista

Parque Fortaleza

Parque Jandaia

Parque Santa Cândida

Parque São João

Parque São Joaquim

Parque Val de Palmas

Quinta Ranieri

Residencial Doutor Manoel Lopes

Residencial Parque das Andorinhas

Residencial Parque dos Sabiás

Residencial Parque Granja Cecília A

Residencial Parque Granja Cecília B

Residencial Quinta Ranieri

Residencial Spazio Verde Comendador

Residencial Villa Dumont

Vila Alto Paraíso

Vila Bela

Vila Bernardino Prates

Vila Carvalho

Vila Dante Alighieri

Vila D’Aro

Vila Falcão

Vila Giunta

Vila Independência

Vila Ipiranga

Vila Maria

Vila Martha

Vila Nipônica

Vila Nova Nipônica

Vila Nova Paulista

Vila Nova Santa Ignez

Vila Nove de Julho

Vila Pacífico

Vila Pacífico 2

Vila Paraíso

Vila Paulista

Vila Pelegrina

Vila Popular

Vila Presidente Eurico Gaspar Dutra

Vila Razuk

Vila Rocha

Vila Santa Ignez

Vila Santa Terezinha

Vila Santista

Vila São Francisco

Vila São João do Ipiranga

Vila Souto

Vila Tentor

Região do Centro

Jardim Celina

Vila Nova Celina

Parque Viaduto

Parque Real

Vilagio Via Verde

Jardim Marilu

Residencial Ana Nery

Vila Industrial

Residencial Bosque da Saúde

Altos da Cidade

Centro

Chácara das Flores

Jardim Avenida

Jardim Estoril

Jardim Estoril 2

Jardim Estoril 3

Residencial Centreville

Vila Altinópolis

Vila América

Vila Antártica

Vila Ascenção

Vila Bonfim

Vila das Flores

Vila Ferraz

Vila Frutuoso Dias

Vila Gorizia

Vila Marinazan

Vila Mesquita

Vila Nise

Vila Noemy

Vila Nova Cidade Universitária

Vila Nova Nise

Vila Nova Santa Clara

Vila Perroca

Vila Pinto

Vila Régis

Vila Samaritana

Vila Santa Clara

Vila Santa Izabel

Vila Santa Tereza

Vila Vieira

Vila Zillo

Bairros que podem ser afetados

(têm poço, mas recebem reforço do Batalha)

Jardim Bela Vista

Jardim Elydia

Jardim Imperatriz

Jardim José Kalil

Jardim Maravilha

Jardim Marise

Jardim Vitória Quaggio

Parque Boa Vista

Parque King

Parque União

Residencial Ilha de Capri

Vila Bechelli

Vila Bom Jesus

Vila Camargo

Vila Cordeiro

Vila Gonçalves

Vila Lemos

Vila Quaggio

Vila São João da Bela Vista

Vila Seabra

Jardim Brasil

Jardim Deluiggy

Jardim Dona Sarah

Jardim Infante Dom Henrique

Jardim Nasralla

Jardim Panorama

Jardim Planalto

Vila Aeroporto de Bauru

Vila Brunhari

Vila Cardia

Vila Cidade Universitária

Vila Guedes de Azevedo

Vila Maracy

Vila Regina

Vila Reis

