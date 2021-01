Criança é resgatada de residência em São Manuel depois de ser atacada por um cão

O Corpo de Bombeiros de Botucatu registrou uma ocorrência de ataque de animal em São Manuel, na tarde desta quinta-feira, 07. O caso aconteceu no bairro Vila Rica e teve como vítima um menino de 4 anos.

Segundo o boletim de ocorrência, a criança foi atacada pelo cachorro de estimação da família, da raça Rottweiler, que após morder o menino, não deixou ninguém mais entrar na casa. Uma irmã da vítima, de 13 anos, tentou socorrer a criança, mas o animal também a atacou.

Uma equipe da polícia militar de São Manuel conseguiu entrar na casa e resgatar os irmãos. O cão só foi contido com a chegada dos bombeiros e de um veterinário, que sedaram o animal para capturá-lo.

O menino de 4 anos sofreu vários cortes nas nádegas, costas, pernas, barriga e virilha, ferimentos esses, causados por mordidas do cachorro. A irmã do menino sofreu luxação no braço direito ao tentar soltar o irmão do animal.

Os dois foram levados ao pronto socorro de São Manuel, onde receberam os primeiros socorros e não correm risco. O menino levou vários pontos pelo corpo. O caso será registrado pela Polícia Civil para averiguação.

O cachorro ficou aos cuidados da equipe de zoonoses de São Manuel.