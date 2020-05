Covid: Noivos se casam na rua em Jaú

Disposto a manter a data planejada há meses para troca de alianças mesmo diante da pandemia da Covid-19, um casal de noivos de Jaú (47 quilômetros de Bauru) encontrou uma alternativa diferente para transformar seu sonho em realidade. Com ajuda voluntária de profissionais da área de eventos, os dois se casaram em uma celebração ao ar livre, na calçada, na “porta de casa”, e, de quebra, ganharam presentes de familiares e amigos e até a tradicional colaboração em dinheiro em troca de um pedaço da gravata do noivo por meio do sistema “drive thru”.

A cerimonialista Isabel Magalhães, que organizou tudo, conta que Edgar Dias Teixeira e Débora Fernanda de Souza Teixeira estão juntos há oito anos e quase tiveram que adiar o plano de oficializar sua união em razão do novo coronavírus. “Eu não ia conseguir realizar esse sonho este ano pelo fato da pandemia. Aí a Débora ligou e perguntou se eu daria minha assessoria e correria atrás de todas as coisas para fazer um casamento ‘de rua'”.

Isabel conta que, há quatro anos, sorteia uma festa completa de casamento para 15 de agosto e que, neste ano, devido à situação envolvendo a Covid-19, não conseguiu fazer isso. Diante do pedido da noiva, ela diz que aceitou na hora o desafio e começou a mobilizar um grupo de amigos para dar esse presente à ela. “Fui atrás de vestido, decoração, DJ e fotógrafa, que era o básico que precisava para realizar esse casamento”, declara.

A cerimônia, celebrada por um pastor de Jaú, ocorreu no fim da tarde desta quinta-feira (21), no Jardim Novo Horizonte, e chamou a atenção de vizinhos e pessoas que passavam pelo local. Além de álcool em gel, os noivos fizeram questão de usar máscaras de proteção. “Organizamos tudo com muita segurança”, ressalta a cerimonialista, que contou com o apoio da fotógrafa Rosa Fabre, Kamyla Noivas, Decoração Eliana e Re e DJ Jonas.

‘INESQUECÍVEL’

Em sua página no Facebook, Débora agradeceu todos os que ajudaram na organização do casamento. “Um sonho que se tornou realidade”, postou. “Agradeço a todos que de alguma forma ajudaram na realização do nosso sonho. Foi um momento inesquecível. Não tenho palavras para descrever o que estou sentindo”.

Fonte: JCNet