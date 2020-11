Corpo de jovem desaparecida é encontrado no Rio Tietê

Foi localizado e identificado pela família, nesta quinta (12), o corpo da jovem desaparecida em Igaraçu do Tietê (71 quilômetros de Bauru) desde o último domingo (8). Laís Rodrigues Gomes tinha 20 anos. O caso foi registrado como morte suspeita e está sob investigação.

O corpo foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros no Rio Tietê, por volta das 11h30, em operação que contou com apoio de equipes da Marinha de Barra Bonita. Ele estava na margem esquerda do rio, um pouco acima do Rio Lençóis e a aproximadamente 4,5 quilômetros de distância da ponte Campos Salles.

A equipe de policiais civis da Delegacia de Igaraçu do Tietê, chefiada pelo delegado Marcel Campi, compareceu ao local e acompanhou todo procedimento de retirada do corpo por meio da rampa municipal de Barra Bonita.

A vítima trajava shorts jeans e blusa preta e o reconhecimento do corpo foi feito por um tio dela ainda no local. Houve realização de perícia técnica na área.

Após os procedimentos, o corpo foi encaminhado para exame necroscópico ao Instituto Médico Legal de Jaú.

Fonte: Jcnet