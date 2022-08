Foi concluída a construção da 6ª. célula do aterro sanitário em São Manuel. No local é despejado o lixo urbano recolhido em todo o Município.

Somente após a liberação da licença de operação (LOR) emitida pela Cetesb em agosto de 2019 o aterro foi liberado para receber a construção de mais uma célula e, a partir daí, se preparar para a construção da sexta célula.

Para conseguir a nova licença, já que a última havia sido emitida no ano de 2012, a Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente realizou diversas ações visando atender a adequação nos moldes operacionais exigidos pela Cetesb.

A Cetesb monitorou a situação realizando diversas vistorias e após o cumprimento das exigências propostas, principalmente na cobertura do lixo despejado no local é que finalmente a nova licença foi liberada.

As células existentes tiveram esgotadas a sua capacidade de recebimento do lixo úmido produzido pelo Município. Diariamente são coletadas mais de 30 toneladas de lixo que são depositadas no aterro sanitário; aproximadamente mais de 900 toneladas/mês.

A empresa Infraarq Engenharia e Construções Ltda, vencedora da licitação realizada, concluiu a obra da construção de mais uma célula, que custou R$ 694.459,31 e sendo paga com recursos próprios.

Por mais alguns anos o Município terá um local adequado para a destinação final de seu lixo úmido, enquanto trabalha em outra frente, no projeto da construção de uma Bio Usina de Tratamento do Lixo Urbano.

