Comitê de Crise do COVID-19 vai monitorar aglomeração de crianças em Pardinho

A Prefeitura de Pardinho está tomando outras medidas para evitar aglomerações nas ruas no município frente ao combate do coronavírus. A grande preocupação neste momento são as crianças.

Na tarde desta segunda-feira, dia 30, houve uma reunião na Câmara Municipal com membros do Comitê de Crise do COVID-19, que contou também com membros da Diretoria de Saúde e Conselho Tutelar. Foram discutidas ações para evitar que as crianças fiquem aglomeradas nas ruas nesse período sem aulas.

Uma Força-Tarefa será criada para abordar crianças e jovens, quando estes estiveram nas ruas de Pardinho. Eles serão orientados de forma apropriada para retornarem aos seus lares.

Ficou decidido também que membros do Conselho Tutelar irão até essas casas no período noturno para conversar com os pais e responsáveis, explicando a importância do isolamento social neste momento.

O Comitê de Crise do COVID-19 decidiu também fechar alguns espaços públicos municipais que recebem crianças e jovens do município, tais como quadras, campos, entre outros. Essa medida servirá para evitar que se exponham ao vírus.

“Precisamos tomar uma atitude. A Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde e outros órgãos se posicionam pelo isolamento social e nós faremos de tudo para proteger nossas crianças e jovens, explicando a necessidade de ficar em casa. É difícil, mas temos que tomar essas atitudes pela segurança da população. Será passageiro e vamos vencer essa batalha”, disse comunicado do Comitê.

Fonte: Site Prefeitura de Pardinho