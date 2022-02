Comandantes das Forças de Segurança se reúnem e planejam novas ações em São Manuel

Na manhã desta terça feira (22), os Comandantes da PM, Capitão Ricardo Cunha e o Comandante da GCM, Wagner Camargo se reuniram e planejaram novas ações operacionais de segurança, que serão implementadas no Município.

As chamadas ações integradas terão como principal objetivo proporcionar à população de São Manuel maior segurança.

Todas as demandas foram analisadas e as operações serão intensivas e integradas, com foco principalmente no combate ao tráfico de drogas, roubos, furtos, vandalismo, perturbação do sossego público, dentre outras.

Os Comandantes também formataram as ações de segurança intensivas na área central da cidade, principalmente nas imediações do jardim público, nas ruas revitalizadas e ainda nos eventos que serão realizados na cidade e durante o período de carnaval.

O Diretor de Segurança, Dr. Adjair de Campos deu total apoio a iniciativa dos comandantes da Polícia Militar e GCM.

“Vamos fazer patrulhamentos preventivos de forma constante, com a finalidade de minimizar alguns problemas recorrentes que estamos enfrentando. O trabalho será de saturação, de forma constante e corriqueira até que os infratores entendam que aqui em nossa cidade, o delito, o crime, o vandalismo, não será tolerado. Para tanto, contamos também com o apoio e colaboração da população, que poderá acionar tanto a GCM (fone 199), quanto a Polícia Militar (190)”, disse o Diretor.

