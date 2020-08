Com novo recorde de mortes, Bauru passa das 100 vítimas fatais de Covid

Nesta terça-feira (11), Bauru teve um novo recorde diário de óbitos por conta da Covid-19 e ultrapassou a marca de 100 mortes. Com mais nove vítimas fatais registradas, a cidade contabiliza, agora, 102 vidas interrompidas e famílias enlutadas pelo novo coronavírus. O município também superou as 5 mil confirmações da doença.

O mais recente boletim epidemiológico emitido pela prefeitura, por meio do Departamento de Saúde Coletiva, trouxe os perfis das últimas nove mortes. São cinco homens e quatro mulheres, com idades entre 40 e 93 anos. Deles, três não tinham comorbidades associadas (confira mais abaixo). Todos tiveram a investigação finalizada ontem pela Vigilância Epidemiológica.

As nove vítimas fatais divulgadas nesta terça são um novo recorde para Bauru. Até então, o maior número diário era de sete óbitos, quantidade notificada na última quarta-feira (5).

E outro fato preocupante: a marca das 102 mortes deve aumentar ainda mais. O informe epidemiológico aponta que ainda há seis outros óbitos suspeitos em investigação no município.

Mais de 5 mil casos

Além do salto nas mortes, Bauru ultrapassou as 5 mil confirmações de Covid-19. Com novos 104 casos, a cidade chegou, nesta terça, a 5.082 registros.

O número de exames que foram realizados e descartaram o coronavírus também cresceu, indo de 21.687 para 22.119. Por outro lado, 1.040 pessoas estão na fila, aguardando resultados de testes. O número de curados segue inalterado: 3,5 mil venceram a Covid até o momento.

