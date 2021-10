Com fila zerada, Santa Casa de Jaú fecha enfermaria Covid e homenageia profissionais da saúde

A Santa Casa de Jaú (SP) anunciou o fechamento da enfermaria de Covid-19 por falta de pacientes, após 580 dias de atendimento, na última sexta-feira (23).

O marco simbólico foi comemorado com a divulgação de um vídeo nas redes sociais do hospital em homenagem aos profissionais que atuaram na linha de frente desde o dia 21 de março de 2020, data da primeira internação por Covid-19 na Santa Casa.

No último boletim divulgado na sexta, constava apenas um paciente internado no setor de Covid e zero na enfermaria, situação bem diferente da vivida no início do ano, quando, sem leitos de UTI disponíveis para tratar a alta demanda de pacientes com a doença, a Santa Casa de Jaú emitiu um comunicado pedindo ajuda para diminuir a fila de espera no hospital e até citou um “colapso” na unidade.

À época, a Santa Casa informou que, devido à alta demanda de pacientes com Covid no pronto-socorro, a equipe teve que alocar doentes na sala de sutura, sala de observação geral, consultórios médicos e na sala de emergência.

O local chegou à marca de 115 pacientes internados com suspeita ou com diagnóstico confirmado de coronavírus, sendo que 30 estavam no pronto-socorro e dez aguardavam vaga na UTI.

Ao todo, foram 3.730 internações nos setores Covid (enfermaria e UTI) e 3.705 atendimentos ambulatoriais (pronto-socorro), além de mais de 555 profissionais de saúde e apoio envolvidos na linha de frente no combate à doença.

Mais da metade dos leitos disponíveis da Santa Casa foi usada para tratar a Covid-19 no pico dos casos. Eram 61 leitos de enfermaria e 39 de UTI, atendendo SUS e convênios. Pacientes de 42 cidades de São Paulo e da Bahia chegaram a receber cuidados no hospital.

Os atendimentos, agora, de casos positivos ou suspeitos passam a ser feitos nos leitos de isolamento, disponíveis nos setores.

