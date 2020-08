Com distanciamento, tradicional Festa de Aparecida em São Manuel será no fim de semana

A tradicional Festa da Assunção de Nossa Senhora ao Céu, padroeira do Santuário Nossa Senhora Aparecida, Distrito de Aparecida de São Manuel será realizada em um novo formato.

Todos os anos milhares de fiéis participam da tradicional Festa de Aparecida. O evento reúne romeiros vindos de várias partes do estado de São Paulo e até mesmo do país que visitam a imagem milagrosa que está no altar-mor do segundo Santuário no Brasil dedicado a Nossa Senhora Aparecida.

Devido a pandemia do coronavírus e das medidas indicadas pela Arquidiocese e pelos Órgãos de Saúde Pública as celebrações ocorrerão sem a presença de público e serão transmitidas ao vivo através das redes sociais do Santuário.

A programação religiosa teve início no dia 06 e segue até a sexta-feira, dia 14. Nos últimos três dias da novena acontece o Tríduo Solene com Missas.

As romarias também terão Missas especiais dedicadas às famílias, aos ciclistas e motociclistas. Este ano, o tema escolhido para conduzir a Festa é “Fazei tudo o que Ele vos disser.” (Jo 2,5).

O dia da Assunção de Nossa Senhora ao Céu, no sábado, 15, contará com três celebrações e uma carreata com a imagem de Nossa Senhora percorrendo as principais ruas do centenário Distrito e também, de São Manuel. Durante o dia, resguardadas todas as orientações sanitárias de saúde, o Santuário permanecerá aberto para visitação. Todos deverão seguir as instruções e cuidados.

O Santuário preparou ainda uma programação recreativa drive-thru. O tradicional “Almoço da Padroeira” será servido das 11h às 14h com retirada no Salão Paroquial. As vendas acontecem de forma antecipada na Secretaria da Paróquia.

No domingo (16), após a Missa da Moto Romaria, o Santuário está preparando um Show Musical com transmissão pelas redes sociais e Youtube, em breve serão divulgadas mais informações.