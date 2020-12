Com alta de casos de Coronavírus em São Manuel, hospital da cidade tem 100% de uti ocupada

Enfermaria tem 67% dos leitos ocupados.

O aumento significativo dos casos positivos de Coronavirus em São Manuel tem preocupado a Diretoria Municipal de Saúde que há tempos vem alertando a população sobre a necessidade do cumprimento das medidas restritivas, como a de não realização de festas provocando aglomerações, uso constante de máscara, manter o distanciamento social, lavar as mãos com água e sabão, uso do álcool em gel e sair de casa, somente para realizar as tarefas necessárias.

Em relação a notícia que circula na cidade, principalmente nas mídias sociais, sobre um estabelecimento comercial, que apresentou um número elevado de casos positivos em seus colaboradores, a Diretoria Municipal de Saúde, através do Setor Epidemiológico informa que todas as medidas sanitárias foram tomadas e que os colaboradores que apresentaram sintomas, foram afastados de suas atividades e orientados quanto a necessidade do isolamento social.

A Diretoria de Saúde reforça ainda, que este não se trata de um caso isolado e que o vírus circula em todo o Município. Por este motivo, é preciso manter as recomendações preventivas, que a área da saúde vem há tempos divulgando.

Aumento de casos

A Diretoria de Saúde pede a atenção da população para o aumento expressivo de casos positivos na cidade.

O atendimento na Unidade Gripal instalada em nosso hospital, especialmente para o atendimento dos casos de Covid-19, cresceu significativamente neste mês de dezembro, totalizando quase que 100 atendimentos diários.

A Administração Municipal vem adotando todas as medidas sanitárias necessárias a fim de evitar a propagação do vírus, cumprindo o Decreto Estadual em sua integra e ainda montando uma excelente estrutura para o atendimento à população. Mas isto tudo não basta para conter a propagação do vírus.

Existe a necessidade da colaboração mais responsável de parte da população, principalmente, porque os servidores da saúde estão esgotados, trabalhando incessantemente, desde o mês de março deste ano para que a população possa ser atendida, quando necessitar.

Essa colaboração da população precisa ser concreta a fim de se evitar um colapso no atendimento das pessoas que necessitarem, já que os casos de contaminação do coronavirus estão aumentando em toda a nossa região.

Em relação a faixa etária com casos positivos com maiores registros na cidade até esta terça-feira, dia 29, estão aqueles com idade entre 20 a 29 anos, com 192 casos; ou seja, os mais jovens.

A região central da cidade concentra os maiores casos de acometidos com a doença, com 74 casos registrados.

A taxa de ocupação no hospital da Casa Pia São Vicente de Paulo nesta terça-feira, dia 29, na UTI encontra-se com 100% dos leitos ocupados (total de 5 leitos), enquanto que a enfermaria tem 67% de sua ocupação, com 6 pessoas internadas (total de 9 casos).

O hospital da Unesp de Botucatu registrou nesta terça-feira, 83% dos leitos de UTI ocupados (20 dos 24 existentes).

Vacinação

A equipe do setor epidemiológico da Diretoria de Saúde de São Manuel já esteve em reuniões realizadas pela Diretoria Regional de Saúde de Bauru, tratando da futura vacinação que deverá ocorrer no ano de 2021, contra o coronavirus.

Existe no Município toda uma estrutura já montada, com seringas e agulhas descartáveis, materiais de EPIs e ainda refrigeradores para o armazenamento das vacinas, além de equipe especializada e treinada para tanto.

Enquanto a vacina não chega, a população tem que colaborar a fim de que mais vidas não sejam perdidas por conta do vírus. Até o momento o Município registra 13 mortes.