Cobrança eletrônica de zona azul começa a valer hoje em São Manuel

A Smart Zona Azul, concessionária responsável pela gestão da exploração, apoio e monitoramento de vagas de Estacionamento Rotativo no Município de São Manuel, comunica aos usuários que a partir de hoje, 1º de dezembro de 2020, os veículos que não emitirem o ticket eletrônico, constatando a irregularidade, serão autuados com a TPU – Tarifa de Pós Utilização.

A TPU será gerada sempre que o veículo estacionar em uma vaga de Zona Azul e não efetuar a compra do ticket eletrônico no prazo de 15 minutos. O cliente pode adquirir o ticket eletrônico pelo aplicativo de celular, monitor ou pontos de venda. Após esse período, a TPU é emitida automaticamente e custará R$ 18.

O prazo para o pagamento desta tarifa é de 24h úteis e poderá ser regularizado na sede da empresa, localizada na Rua Gomes de Faria, 526, Centro. Caso a TPU não seja regularizada dentro do prazo, será emitido um auto de infração pela Companhia de Trânsito de São Manuel, que resultará em multa e perda de pontos.

A empresa informa que os dois primeiros meses, período reservado para a campanha educativa, serviram como aprendizado e conscientização. Foram utilizados diversos canais de comunicação a fim de instruir os motoristas quanto à utilização dos estacionamentos Zonal Azul em São Manuel: anúncios em rádios, cartazes, folders impressos, folders eletrônicos, anúncios em redes sociais, grupos de Whatsapp, além dos monitores instruindo e orientando nas ruas abrangidas pelo sistema.

A utilização do aplicativo Smart Zona Azul continua crescendo. Foram mais de mil usuários cadastrados e downloads realizados, principal ferramenta para utilização das vagas de Zona Azul e a forma mais prática e rápida de adquirir os tickets eletrônicos. Além do aplicativo, os usuários foram instruídos para utilização dos parquímetros e foram cadastrados diversos pontos de venda, sendo eles:

A BARATEIRA

Rua Gomes de Faria, 271, Centro

ACC MANUTENÇÃO PRODUÇÕES E EVENTOS

Rua Gomes de Faria, 358, Centro

AIRES COMUNICACAO VISUAL

Rua Epitácio Pessoa, 225B, Centro

AUGUSTO PRESENTES

Rua Gomes de Faria, 250, Centro

BELLA COSMÉTICOS

Rua XV de Novembro, 182, Centro

CASA SALEMME

Rua XV de Novembro, 85, Centro

CELIA MODAS

Rua Epitácio Pessoa, 487, Centro

DROGARIA POPULAR

Rua XV de Novembro, 219, Centro

FINA FARINHA DELICIAS

Rua Gomes de Faria, 530, Centro

FOTO RADIO

Rua Moraes Gordo, 311, Centro

LOJA SILVA

Rua Moraes Gordo, 164, Centro

MOÇA BONITA

Rua XV de Novembro, 511, Centro

PASTELARIA JD. VELHO

Rua XV de Novembro, 345, Centro

PONTOCELL

Rua Moraes Gordo, 209, Centro

SUPERMERCADO RENATA

Rua XV de Novembro, 126, Centro

Após a implantação do Sistema Smart, a cidade passou a contar com algumas facilidades com relação ao estacionamento de veículos: controle administrativo e financeiro, a sinalização horizontal foi refeita e novas placas de sinalização vertical foram instaladas no Centro de São Manuel, bem como os equipamentos para autoatendimento e geolocalização das vagas, buscando facilitar a procura de vagas disponíveis pelos clientes.