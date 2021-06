Cliente que perdeu mãe para Covid em Bauru se emociona com carinho de atendente ao pedir pizza: ‘Inesperado’

Na mensagem, a atendente, além de dizer que a pizza seria feita com capricho, com muito amor e que naquele dia sairia de graça, escreveu: “Imagino um pouco a sua dor, por mais difícil que seja temos que confiar em Deus. E com toda a certeza hoje ela é a estrela mais linda de todo o céu, sempre te guiará para o melhor.”

“Eu trabalho também em uma empresa de cobrança durante o dia, é tudo tão automático, então no atendimento na pizzaria eu sempre procurei ser o mais atenciosa, conversar, sempre perguntar se está tudo bem e quando o Adriano falou da morte da mãe eu senti que precisava falar algo mais para ele, não só simplesmente dizer ‘meus sentimentos’. Eu me lembrei de quando meu avô faleceu não era isso que eu queria ouvir. Então, pensei em escrever algo que confortasse ele de alguma forma. E as mensagens que a gente recebeu depois é um sinal de que estou no caminho certo”, afirma.