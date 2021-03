Botucatu adere ao consórcio de compra de vacinas da Covid-19

Ao todo, 62 cidades do centro-oeste paulista aderiram ao consórcio criado para a compra de vacinas contra a Covid-19.

O movimento liderado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP) busca agilizar o processo de vacinação no Brasil com a compra de doses com verbas do Governo Federal que já são destinadas aos municípios.

Os municípios que quiserem participar do plano podiam manifestar interesse até sexta-feira (5) e não há custo para a adesão. As cidades mais próximas da região que decidiram participar do plano são:

Agudos

Areiópolis

Barra Bonita

Bauru

Bocaina

Bofete

Botucatu

Dois Córregos

Igaraçu do Tietê

Itatinga

Jaú

Lençóis Paulista

Marília

Pardinho

Santa Maria da Serra

São Manuel

Torrinha

O consórcio vai negociar a compra e distribuição de vacinas contra a Covid-19 para uso dos municípios, complementando o Programa Nacional de Imunização (PNI) e atendendo públicos que não possam ser supridos pelo Ministério da Saúde ou pelos governos estaduais.

Cada município também vai precisar enviar uma lei específica autorizando a entrada da prefeitura no consórcio até 19 de março. Já no dia 22, será realizada a assembleia de instalação do consórcio.

Informações do Portal G1