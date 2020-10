Cidade do centro-oeste registra a maior temperatura já medida no estado de SP

Com a temperatura de 43,5°C às 15 horas de 7/10/2020, a cidade de Lins, no centro-oeste do estado de São Paulo, tem agora a maior temperatura já registrada oficialmente pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) no estado de São Paulo.

Até então, o posto de maior temperatura medida em São Paulo era de Iguape, cidade no litoral sul de São Paulo, que registrou 43,0°C em 3/2/1933. Iguape sustentou o posto de maior temperatura do estado de São Paulo por 87 anos, até o Brasil viver esta histórica onda de calor histórica da começo da primavera de 2020.

Botucatu chegou a registrar 37 graus nesta quarta-feira. Bauru, distante 100 km, chegou a apontar 40 graus.

Fonte Climatempo