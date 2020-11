Chuva com granizo causa alagamentos e arrasta veículos no centro de São Carlos

Choveu forte por cerca de uma hora; VEJA FOTOS

Uma chuva de cerca de meia hora causou grandes estragos em São Carlos, na tarde desta quinta-feira (26). Segundo a Defesa Civil choveu 138 milímetros entre 4h35 e 17h40.

A tempestade começou com granizo em vários pontos da cidade e a força da chuva causou alagamento também em vários pontos.

Segundo a Guarda Municipal houve inundações no Parque do Bicão, no pontilhão da Praça Itália e na região central, próximo à praça do Mercadão. A Rua Episcopal foi inundada mais uma vez este ano.

Há registro de vários carros que foram levados pela enxurrada na praça Itália e principalmente no centro da cidade. A Prefeitura de São Carlos emitiu um alerta pedindo que as pessoas não saiam de casa até que os alagamentos acabem.

No Centro, as ruas voltaram a fica alagadas. Motoristas que foram surpreendidos pelo alagamento tentaram fugir da água, mas vários foram arrastados.

Na rua Episcopal, uma placa de asfalto soltou e atingiu um carro que foi levado pela enxurrada. Muitas lojas foram danificadas às vésperas da Black Friday. O asfalto da Rua Episcopal foi arrancado, assim como o calçamento do calçadão.

Nesta quinta-feira, a Defesa Civil havia emitido alerta de chuvas rápidas acompanhadas de granizo e ventos fortes. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as rajadas de vento chegaram a 46 km/h.

Quando a chuva passou, foi possível ver a enormidade dos estragos causados pela força da enxurrada.

Fonte: G1