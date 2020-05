CEDEPAR assina contrato com o FEHIDRO para Controle de Erosões Rurais na região 

O Consórcio de Estudos, Recuperação e Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo (CEDEPAR), assina contrato com o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO), no valor de R$ 269.000,00, a fundo perdido, para elaboração dos Planos Municipais de Controle de Erosões Rurais para Botucatu, Itatinga e Pardinho.

Com empenho e apoio dos Prefeitos do Municípios consorciados e muita luta o CEDEPAR consegue a aprovação de projeto junto ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos. São R$ 269.000,00 a fundo perdido para elaboração dos Planos Municipais de Erosões Rurais dos 3 municípios.

“Sem sombra de dúvidas uma importante conquista para a nossa região, tendo em vista que, para a busca de recursos de projetos executivos para ação de controle ou prevenção aos processos erosivos, em especial na bacia de contribuição da Bacia hidrográfica do Rio Pardo, a obra deverá estar no Plano Municipal”, destaca o Engenheiro Agrônomo Nivaldo José Cruz (Touche), Secretário Executivo do CEDEPAR.

Para o Presidente do Consórcio CEDEPAR João Bosco Borges, Prefeito de Itatinga, esse recurso vem num momento importante para a região. “De posse do Plano Municipal nós temos condições de elaborar ações e projetos com vistas a proteger o nosso Rio Pardo e seus tributários de forma a perpetuar a garantia de água em quantidade e qualidade à nossa população urbana e rural”, disse.