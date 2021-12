Carro derruba poste com transformador em São Manuel; duas pessoas ficam feridas

Foto – arquivo pessoal

Duas pessoas ficaram feridas depois de bater o carro e derrubar um poste na entrada de São Manuel, na manhã deste domingo (19). O acidente ocorreu na Avenida José Horácio Melão.

Com a força do impacto, a estrutura caiu com um transformador e fios de energia elétrica. A frente do veículo ficou destruída.

O motorista e um passageiro estavam no carro. Eles seguiam de Botucatu para São Manuel quando se envolveram no acidente.

Os dois foram socorridos com ferimentos graves e levados para o Hospital das Clínicas, em Botucatu. O estado de saúde deles não foi informado.

Fonte: portal g1

