Carreta transportando caminhão ‘entala’ em portal e interdita acesso a Barra Bonita

Um caminhão que estava sendo transportado na carroceria de uma carreta ficou preso no início da tarde dessa sexta-feira (18) ao tentar passar pelo portal de entrada que dá acesso à cidade Barra Bonita (SP).

Devido ao impacto, a estrutura do Portal Clemente Rici ficou comprometida e a usina, dona da carreta, acionou seus técnicos para escorar a estrutura e evitar novos problemas.

Como medida de segurança, a Defesa Civil e a Guarda Municipal de Barra Bonita interditaram o tráfego pela avenida que passa embaixo do portal, liberando a passagem apenas pelas laterais da construção.

Os engenheiros e técnicos da prefeitura estiveram no local e estudam maneiras de recuperar a estrutura.

De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Barra Bonita, o motorista da carreta tentou passar pelo portal para desviar da interdição da SP-255 no trecho que abrange a Ponte do Açúcar e a usina. O local está interditado deste esta quinta-feira (17) para manutenção.

A concessionária que administra a rodovia avisou que caminhões pesados deveriam escolher desvios fora da cidade, enquanto carros leves podiam passar pelas avenidas João da Silva Nogueira e Pedro Ometto.

Em nota, a Usina Raízen informou que “lamenta o incidente” e informa que arcará com os custos da reconstrução do portal. A companhia ressalta ainda que não houve vítimas e que já está em contato com a prefeitura para que “a manutenção seja feita o quanto antes”.

