Carreta desgovernada passa a entrada de balsa e cai no Rio Paranapanema em Itatinga; veja vídeo

Imagens mostram veículo carregado de fertilizantes chegando em alta velocidade à entrada da balsa que liga as cidades de Itatinga e Paranapanema; ninguém se feriu.

Uma carreta carregada com fertilizantes caiu no Rio Paranapanema, em Itatinga (SP), na manhã desta sexta-feira (3), ao passar direto pela entrada da balsa que liga a cidade ao município de Paranapanema.

Imagens do circuito do segurança que monitora a entrada da balsa mostram a carreta chegando ao local em alta velocidade, aparentemente desgovernada, e com parte da carga já caindo pelo caminho. O veículo passa reto pela entrada e na sequência cai no Rio Paranapanema (Veja no vídeo abaixo)

A cabine da carreta ficou quase totalmente submersa, mas o motorista conseguiu sair sem ferimentos, segundo os bombeiros.

A carroceria também ficou parcialmente dentro da água e parte da carga de fertilizantes caiu dentro do leito do Rio Paranapanema.

Carreta desgovernada passa a entrada de balsa e cai no Rio Paranapanema em Itatinga — Foto: Arquivo pessoal

Segundo informações iniciais, a carreta levava cinco toneladas de fertilizantes (sulfato de zinco ou ureia), sendo que três toneladas teriam caído dentro do rio. As outras duas toneladas ficaram na carroceria do caminhão, que já foi retirado das águas.

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) foi acionada para avaliar eventuais danos ambientais, mas até o fim da tarde ainda não havia confirmado o tipo da carga, qual a quantidade que caiu no rio e se houve danos.

A operação da balsa, que realiza a travessia entre as duas cidades com saídas a cada meia hora, não foi afetada pelo acidente. Ninguém se feriu.

Fonte: g1

