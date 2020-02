Carreta da mamografia atende mulheres com exames gratuitos em São Manuel

A carreta da mamografia etá em São Manuel (SP) a partir desta segunda-feira (3). Até 13 de fevereiro, mulheres de 50 a 69 anos poderão fazer o exame sem necessidade de encaminhamento no pátio da Estação Ferroviária.

Já as mulheres de 35 a 49 anos, segundo a diretora de Saúde, Patrícia Rossanezi, também podem participar do atendimento com pedido médico.

“A carreta da mamografia é um programa do governo do Estado ‘Mulheres de Peito’ que vem para fazer mamografia de rastreamento nas mulheres, de 50 a 69 anos sem necessidade de encaminhamento. Então é só chegar que o exame será realizado”, explica Patrícia.

O horário do atendimento será das 9h às 18h de segunda a sexta (50 senhas), e aos sábados das 9h às 13h (20 senhas). O pátio fica na Rua Sebastiana de Barros, no centro de São Manuel.

Fonte: Portal G1