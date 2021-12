Carnaval é cancelado em Bauru após reunião de escolas de samba

Foto: JCNET

Bauru não terá mais carnaval de rua. A informação foi divulgada na noite de quarta-feira, 02, por meio de nota oficial das escolas de samba e blocos de rua.

As agremiações inscritas se reuniam durante a noite de ontem para chegar a essa decisão. O surgimento da variante ômicron é citada como uma das causas do cancelamento da festa.

Bauru estava na contramão do caminho tomado por diversas outras cidades do estado, que cancelaram seus eventos. Botucatu, por exemplo, anunciou no início de novembro que não realizaria a festa com dinheiro público.

Bauru ainda receberia uma verba de R$ 500 mil com ajuda do Deputado Federal Rodrigo Agostinho para a realização do carnaval.

