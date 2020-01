Cão passa a noite na porta de hospital esperando dono internado

Uma curiosa cena de companheirismo chamou a atenção de moradores de Iacanga (SP) nesta quarta-feira (8). Um cachorro passou a madrugada na porta do pronto-socorro à espera do dono, que foi internado na unidade com pressão alta.

O motorista de ambulância Sérgio da Matta contou ao G1 que o cachorro pertence a um homem que costuma ficar pelas ruas da cidade.

Ele disse que assumiu o plantão na manhã desta quarta-feira e foi avisado pelo outro plantonista que o cachorro estava no local desde o dia anterior, esperando o dono receber alta. “Esse é amigo fiel mesmo”, comentou o funcionário.

“Ele [dono] é um morador de rua. Ele tem casa, mas vive na rua. Ontem estava com a pressão alta e, até a hora que eu saí de lá, ainda não tinha abaixado a pressão e o cachorro ainda estava lá”, lembra Sérgio.

De acordo com o motorista, o cachorro chegou a entrar correndo no hospital e teve que ser retirado pelos funcionários. Quando o motorista chegou pela manhã, ele decidiu ir buscar água e ração para o bichinho no almoxarifado da prefeitura.

Fonte: Portal G1