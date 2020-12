Caminhoneiro morre atropelado após parar no acostamento para arrumar veículo em São Manuel

Segundo a Polícia Rodoviária, homem de 53 anos foi atingido por veículo que seguia na rodovia sentido interior. Motorista que causou atropelamento fugiu sem prestar socorro

Foto: Arquivo Acontece Botucatu

Um caminhoneiro de 53 anos morreu atropelado na madrugada desta quinta-feira (17) na Rodovia Marechal Rondon (SP-300) em São Manuel (SP).

De acordo com a Polícia Rodoviária, José da Silva parou no acostamento, provavelmente para arrumar a lona do caminhão, e foi atingido por um veículo que seguia na rodovia sentido interior. Com o impacto, ele morreu no local.

Ainda segundo a polícia, o motorista que causou o atropelamento fugiu sem prestar socorro e o caso será investigado pela Polícia Civil.

Fonte: G1