Caminhão tomba e provoca congestionamento na Rodovia Marechal Rondon

Segundo a Polícia Rodoviária, ninguém ficou ferido no acidente, mas as duas pistas no sentido capital-interior foram interditadas para o atendimento da ocorrência.

Os motoristas tiveram que fazer um desvio e o trânsito ficou lento no trecho. Por volta das 7h30, a pista foi liberada parcialmente.

Fonte: G1 – Imagens César Culiche