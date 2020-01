Cachorra é resgatada com vida quase um mês depois de cair em precipício em Marília

A cachorra que caiu em um penhasco de cerca de 50 metros de profundidade foi resgatada com vida quase um mês após o acidente em Marília (SP).

Sasha escapou de sua casa no dia 11 de dezembro e caiu em um vale no Jardim Virgília, zona oeste da cidade.

Desde o dia 12, voluntários do grupo Sicoe, especializado neste tipo de resgate de animais, fizeram diversas tentativas de resgatá-la. O animal já tinha sido visto assustado na área, mas não atendia aos chamados e fugia.

Na manhã desta terça-feira (7), os voluntários pediram ajuda do Corpo de Bombeiros e, com um rapel, conseguiram trazer a cachorra de volta.

Segundo o presidente do Sicoe, Claudio Schilic, Sasha foi resgatada com vida, mas está muito debilitada e já está recebendo os cuidados veterinários.

Grupo resgatado de penhasco

As buscas pela Sasha mobilizaram não só o grupo do Sicoe e o Corpo de Bombeiros, mas também integrantes de uma ONG protetora de animais. No último domingo (5), o grupo desceu no penhasco, mas encontrou dificuldades para retornar e teve que pedir ajuda aos bombeiros.

Após três horas de buscas, com o início de uma chuva, os voluntários decidiram retornar por um caminho mais curto. No entanto, em determinado momento se depararam com um paredão de cerca de cerca de seis metros e acionaram a corporação.

Após mais de cinco horas dentro da mata fechada, o grupo foi levado com segurança para o bairro, ainda sem a cachorra.

Fonte: G1