Bracell abre vagas para Programa de Trainee 2021

Programa terá duração de 12 meses, para atuação em Lençóis Paulista

A Bracell, uma das maiores produtoras de celulose solúvel do mundo, deu início às inscrições para seu Programa de Trainee 2021. Com duração de um ano, e 15 vagas para atuação na unidade em Lençóis Paulista, o programa abre oportunidades para talentos que tenham concluído a graduação entre 2018 e 2020, em diversas áreas de conhecimento. As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas até 31 de outubro, pela Internet.

Os candidatos aprovados na primeira etapa passarão por testes online, terão de enviar um vídeo de apresentação profissional (Vídeo Self) e participarão de entrevista online, seguida de um painel presencial na empresa. “Queremos atrair talentos motivados pelo desafio, que queiram fazer parte de uma empresa dinâmica e em forte crescimento, que baseia suas operações no cultivo sustentável de florestas plantadas e operação de fábricas de última geração”, diz Morela Arrivillaga, gerente de Desenvolvimento da Bracell.

Para participar do programa, os requisitos são a conclusão da graduação entre 2018 e 2020, formação em Engenharia Mecânica, Engenharia de Materiais, Engenharia Florestal, Engenharia Agronômica, Engenharia Química, Engenharia Ambiental, Engenharia de Produção, Engenharia Naval, Administração de Empresas e Logística, inglês fluente, disponibilidade para residir em Lençóis Paulista ou região e efetivação da inscrição entre 16 de setembro e 31 de outubro, pelo site https://www.bracell.com/carreiras/programa-trainee-bracell-2021/

Fonte: JCNet