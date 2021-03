Bracell abre mais de 200 vagas a motoristas

A Bracell está com mais de 200 vagas abertas para motoristas com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria E e ensino fundamental completo, que tenham experiência nas funções bitrem, tritrem, rodotrem e similares (9 eixos), para transporte de madeira e celulose. As vagas são para Lençóis Paulista e região.

Os interessados em participar do processo seletivo, que será online, devem cadastrar o currículo no site da Bracell, que é o http://www.bracell.com/carreiras/ (vagas São Paulo), até o próximo dia 18.

Os motoristas atuarão nas operações durante todo o ano, sem instabilidade devido a sazonalidade de colheitas.

Fonte: Jcnet