Bracell abre inscrições para Programa de Trainee 2022

No estado de SP há vagas em Lençóis Paulista e Santos; oportunidades também na Bahia e em Mato Grosso do Sul

A Bracell abriu inscrições para o seu Programa de Trainee 2022. A empresa busca atrair novos talentos para atuarem em seus processos e operações industriais, florestais, logísticas e administrativas. Ao todo, são 30 vagas disponíveis para aqueles que tenham concluído a graduação entre 2020 e 2022. As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas até 18 de julho no link: www.bracell.com/carreiras

Para Simone Albuquerque, Diretora de Recursos Humanos da Bracell, o programa busca atrair jovens profissionais que querem ser protagonistas de suas carreiras para contribuírem com os desafios da companhia que permanece em franca expansão. “Os jovens trazem o frescor de novas ideias, novos conhecimentos e, somados aos profissionais mais experientes, formam time robusto que contribui para a diversidade das equipes. Essa é uma das formas da Bracell buscar sua evolução contínua, visando atender às demandas do mercado e ofertar soluções cada vez melhores” diz.

Para Marcela Fagundes Pereira, Gerente de Recrutamento da Bracell, essa é uma chance para que os futuros profissionais se desenvolvam com a companhia, trazendo novas perspectivas e vivências alinhadas com os pilares de Pessoas e Cultura. “Por um período de um ano e meio, os trainees selecionados terão acompanhamento com as lideranças e oportunidade de participarem de diversos projetos. Além disso, temos o intuito de acelerar suas trajetórias profissionais, ampliando suas habilidades”, explica

Rebeca Beck, atual Engenheira de Processos e Produção, participou do Programa Trainee Bracell em 2021, e comemora sua trajetória na empresa. “Foi uma grande conquista ter sido selecionada entre os mais de 7,7 mil candidatos inscritos. Durante esse primeiro ano de atuação, tive diversas oportunidades de aprendizado e desenvolvimento profissional. Estou feliz em fazer parte da maior e mais verde fábrica de celulose solúvel do mundo, ao lado de excelentes profissionais”, ressalta.

Também participante do programa em 2021, Natan Barbosa Rodrigues, que no momento atua como Engenheiro de Processos Florestais, enfatiza: “A empresa realmente capacita os trainees para assumirem projetos e cargos de liderança ao longo do tempo. A companhia proporciona workshops, treinamentos, mentorias e tudo o que for necessário para nos empoderarmos e organizarmos ações e planejamentos que trazem inovação para empresa, agregando conhecimento”.

A Bracell busca pessoas com brilho nos olhos, apaixonadas pelo que fazem, com espírito empreendedor, engajadas em sustentabilidade e excelência operacional. Durante o processo seletivo, é indicado que os candidatos demonstrem conhecimento sobre a empresa e da área em que pretende atuar. Além disso, também é importante atrelar experiências às habilidades, ou seja, mostrar como o aprendizado adquirido em estágios e faculdade podem contribuir com o crescimento da companhia.

A sustentabilidade faz parte de todos os processos de produção na Bracell, que a partir do cultivo de florestas plantadas de eucalipto e tecnologia industrial de ponta, reforça esse pilar por meio da prática da economia circular, além de acreditar na criação de valor compartilhado com as comunidades e na construção de parcerias duradouras. “Somos a maior e mais sustentável empresa do mundo na produção de celulose solúvel, e mais do que atrair e desenvolver talentos, queremos ser provedores de conhecimento e capacitação”, finaliza Marcela.

Os trainees selecionados contarão com um plano desenvolvido para aprimorar suas habilidades e serão preparados para assumir posições estratégicas na companhia. Além disso, terão a seu dispor uma lista de benefícios como o Programa de Participação nos Resultados (PPR), seguro de vida, vale alimentação, plano médico, plano odontológico, plano de Previdência Privada, entre outros.

Requisitos para participar do programa:

Ter concluído a graduação entre junho de 2020 e junho de 2022 (não aplicável para tecnólogos);

Inglês avançado

Mobilidade e disponibilidade para viajar;

Formação em Engenharia Química, Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica/Eletromecânica, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia de Automação, Administração de Empresas/Planejamento, Economia, Ciências Contábeis, e Química;

Efetuar a inscrição entre 22/06 a 18/07 pelo site: www.bracell.com/carreiras

Sobre as vagas:

As vagas são para atuação nas operações da Bracell em São Paulo, na Bahia e no Mato Grosso do Sul. No total, estão sendo disponibilizadas 30 vagas, distribuídas da seguinte forma:

São Paulo – 15 vagas – Locais de trabalho: Lençóis Paulista; Santos.

Bahia – 12 vagas – Locais de trabalho: Camaçari; Alagoinhas; Entre Rios; Inhambupe.

Mato Grosso do Sul – 03 vagas – Local de trabalho: Campo Grande.

