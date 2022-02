Bracell abre 200 vagas para motorista CNH E

A Bracell abriu 200 novas vagas para motoristas com carteira nacional de habilitação (CNH) E e experiência na condução de tritrem (nove eixos) para atuação na região de Lençóis Paulista. Devido à crescente demanda com a inauguração da fábrica na cidade, a contratação será para início imediato.

Além do pacote de benefícios, com plano de saúde, vale refeição, participação nos resultados e desenvolvimento profissional, os motoristas passarão por treinamento e atuarão nas operações durante todo ano.

“A Bracell é a maior fábrica de celulose do mundo e nossa operação é contínua, ou seja, há transporte o ano todo, o que gera estabilidade do emprego”, ressalta Gustavo de Paula Redondo, gerente de RH da empresa. Os interessados em participar do processo seletivo devem possuir habilitação CNH E, ensino fundamental incompleto e comprovar experiência.

O processo seletivo está sendo realizado em parceria com a Randstad, empresa especializada em recrutamento e seleção, e a inscrição dos currículos deve ser feita através do link http://rnstad.biz/s/w/QROJ2V até este domingo (20). Os candidatos também podem enviar o currículo pelo WhatsApp (11) 97709-1621.

