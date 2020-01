Bombeiros encontram corpo que sumiu no rio Tietê

O Corpo de Bombeiros localizou, na tarde desta segunda-feira (20), o corpo de Luiz Carlos Carmo do Nascimento Santos, de 32 anos, que afogou-se na tarde deste domingo (19) quando nadava no rio Tietê, em Igaraçu do Tietê.

De acordo com a corporação, o corpo do banhista, que era morador da Capital, foi encontrado próximo a um clube de lazer, por volta das 14h10. Após realização da perícia no local, ele foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML) de Jaú para posterior liberação aos familiares.

Testemunhas contaram aos bombeiros que Santos teria atravessado o canal do rio Tietê a nado e, durante o retorno, quando estava a cerca de 30 metros da margem, acabou submergindo e não foi mais visto. Os bombeiros iniciaram as buscas por ele no mesmo dia, com apoio de equipes de Bauru.

Fonte: JCNET