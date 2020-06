Bofete registra morte de idosa por covid-19

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) atualizou na tarde desta quarta-feira, 17, suas principais informações sobre o coronavírus.

Uma mulher de 77 anos, moradora de Bofete, morreu por covid-19, segundo o HC. Ela estava internada em UTI desde o dia 14.

Além disso, o Hospital confirmou a morte de uma idosa proveniente de uma casa de repouso em Botucatu, que registrou no começo do mês um surto de coronavírus.

Alta

Na tarde de ontem, foi registrada uma alta de paciente do sexo masculino, 34 anos, morador de Itatinga, que estava internado com diagnóstico confirmado de COVID-19 em enfermaria no HC.

Óbitos

9 – Botucatu

2 – Laranjal Paulista

1 – Arandu

3 – São Manuel

2 – Conchas

1 – Itatinga

2 – Bofete

2 – Torre de Pedra

3 – Areiópolis

1 – Pardinho

1 – Pirajuí

1 – Pereiras