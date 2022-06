Bofete e Pardinho voltam a exigir uso de máscaras em ambientes fechados

A partir desta segunda-feira (6) os moradores de Pardinho e Bofete (SP) deverão usar a proteção em locais fechados

O recente aumento no número de casos de Covid-19 tem feito com que algumas prefeituras do centro-oeste paulista retomem uma das exigências mais comuns durante a pandemia da doença e que havia sido flexibilizada com o avanço da vacinação: o uso de máscaras.

As regras variam de cidade para a cidade com relação aos ambientes onde a proteção deve ser usada. As prefeituras de Pardinho e Bofete, ambas na região de Botucatu, anunciaram a volta da obrigatoriedade em ambientes fechados.

Pardinho

A Prefeitura de Pardinho publicou decreto na última quarta-feira (1º) determinando a obrigatoriedade do uso de máscaras em todos os órgãos públicos municipais durante todo esse mês de junho. A determinação vale para órgãos da administração direta e indireta.

O decreto cita ainda que a máscara volta a ser obrigatória nas escolas das redes municipal e particulares e em locais fechados onde haja qualquer tipo de atendimento ao público.

Eventos esportivos, festivos, culturais e religiosos também estão previsto no decreto, que prevê aplicação de penalidades previstas no Código Sanitário do Estado de São Paulo.

Bofete

A Prefeitura de Bofete também publicou decreto retomando a obrigatoriedade do uso de máscara em ambientes fechado, públicos ou privados, com destaque para locais como prédios públicos, estabelecimentos comerciais e religiosos, academias e escolas.

O decreto reforça ainda que o uso da proteção segue obrigatória no interior de farmácias, estabelecimentos de saúde e no transporte público.

Fonte: portal g1

