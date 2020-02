Bauru tem mais um caso suspeito de coronavírus

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Saúde Coletiva, informou nesta quinta-feira (27) que está em análise mais um caso suspeito de coronavírus (COVID-19) em Bauru. Trata-se da terceira suspeita, sendo que as duas primeiras no município já foram descartadas após exames.

Segundo a prefeitura de Bauru, desta vez, trata-se de um paciente do sexo masculino, 54 anos, que teve sintomas a partir do dia 25 deste mês. O homem possui histórico de viagem para a Itália no período de 19 a 22 de fevereiro.

O paciente está estável, não necessita de internação e mantém isolamento social, informa a assessoria de imprensa da prefeitura. Ainda de acordo com o órgão, foram adotadas todas as medidas previstas no protocolo da Organização Mundial da Saúde e Ministério da Saúde.

2.º CASO SUSPEITO DESCARTADO ONTEM

Ainda ontem, a Secretaria de Saúde havia descartado o segundo caso suspeito de coronavírus registrado em Bauru. Segundo a Divisão de Vigilância Epidemiológica, o exame do Instituto Adolfo Lutz resultou negativo para a paciente suspeita, uma mulher de 38 anos com histórico de viagem ao Japão. A Secretaria Municipal de Saúde, contudo, mantém o alerta já que esta foi a segunda suspeita na cidade e também ontem, na Capital, houve confirmação do primeiro paciente com coronavírus no Brasil.

O secretário interino da pasta, Sérgio Henrique Antonio, inclusive, se reuniu nesta quarta (26) à tarde com lideranças dos departamentos da Saúde, desde a rede básica até a Urgência e Emergência e Saúde Coletiva, com objetivo de alinhar o atendimento que deve ser prestado pela rede em caso de suspeita de coronavírus, e definir quais as áreas de isolamento para receber pacientes na cidade.

Fonte: Jcnet