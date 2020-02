Bauru tem caso suspeito de coronavírus

A secretaria municipal de Saúde comunica uma suspeita de coronavírus em Bauru. Trata-se de uma mulher, de 38 anos, com histórico de viagem ao Japão no dia 10 de fevereiro e retorno no último dia 20.

No dia 22, ela apresentou um quadro de coriza, febre, dor de garganta e relato de falta de ar. Atendida na rede de urgência municipal, foi orientada em relação aos sinais e sintomas, isolamento social, medicada e teve alta para ir para casa.

Realizada a notificação, o caso foi comunicado ao Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE). A Secretaria de Saúde informa que foi coletado sangue e a paciente mantém-se estável. Todas as medidas foram tomadas conforme protocolos do Ministério da Saúde.

Fonte: 96 FM Bauru