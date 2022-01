Bauru confirma mais oito mortes por Covid

A Prefeitura de Bauru, por meio do Departamento de Saúde Coletiva, confirmou nesta quinta-feira (27/01), mais oito óbitos pelo coronavírus no município, totalizando 1.276 vítimas fatais desde o início da pandemia. Os óbitos foram registrados nos dias 21, 22, 24, 25 e 26 janeiro e tiveram suas investigações finalizadas hoje pela Vigilância Epidemiológica de Bauru.

ÓBITOS: 21/01/2022

Homem de 96 anos, que apresentou início dos sintomas da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em 14/01/2022 e o resultado positivo para a COVID-19 foi divulgado no dia 26/01/2022. O paciente estava internado em um serviço público da cidade e possuía diabetes, doença cardiovascular e renal crônicas. O paciente era vacinado com 2 doses.

ÓBITO: 22/01/2022

Mulher de 77 anos, que apresentou início dos sintomas da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em 20/01/2022 e o resultado positivo para a COVID-19 foi divulgado no dia 26/01/2022. A paciente estava internada em um serviço público da cidade e possuía diabetes e doença neurológica crônica. A paciente era vacinada com 2 doses.

ÓBITOS: 24/01/2022

Homem de 90 anos, que apresentou início dos sintomas da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em 18/01/2022 e o resultado positivo para a COVID-19 foi divulgado no dia 24/01/2022. O paciente estava internado em um hospital particular da cidade e não possuía comorbidades. O paciente era vacinado com 1 dose.

Homem de 65 anos, que apresentou início dos sintomas da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em 20/01/2022 e o resultado positivo para a COVID-19 foi divulgado no dia 26/01/2022. O paciente estava internado em um serviço público da cidade e não possuía comorbidades. O paciente era vacinado com 3 doses.

ÓBITO: 25/01/2022

Mulher de 98 anos, que apresentou início dos sintomas da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em 12/01/2022 e o resultado positivo para a COVID-19 foi divulgado no dia 19/01/2022. A paciente estava internada em um hospital particular da cidade e possuía doença cardiovascular e neurológica crônicas. A paciente era vacinada com 3 doses.

ÓBITOS: 26/01/2022

Mulher de 82 anos, que apresentou início dos sintomas da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em 19/01/2022 e o resultado positivo para a COVID-19 foi divulgado no dia 24/01/2022. A paciente estava internada em um hospital público da cidade e possuía diabetes e doença cardiovascular crônica. A paciente era vacinada com 2 doses.

Homem de 74 anos, que apresentou início dos sintomas da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em 18/01/2022 e o resultado positivo para a COVID-19 foi divulgado no dia 25/01/2022. O paciente estava internado em um serviço público da cidade e possuía diabetes e doença cardiovascular crônica. O paciente era vacinado com 2 doses.

Homem de 75 anos, que apresentou início dos sintomas da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em 10/01/2022 e o resultado positivo para a COVID-19 foi divulgado no dia 19/01/2022. O paciente estava internado em um serviço público da cidade e possuía diabetes. O paciente era vacinado com 3 doses.

Outros nove óbitos suspeitos são investigados.

Nesta quinta-feira, 27, também foram confirmados mais 569 casos, assim, até o momento, a cidade contabiliza 66.675 casos confirmados, com 1.276 óbitos.

Fonte: 96 FM Bauru

Compartilhe esta notícia