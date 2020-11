Barra Bonita: mulher morre em acidente de moto

Vítima, que fez 36 anos neste sábado, foi socorrida, mas não resistiu

Uma mulher de 36 anos morreu, no dia de seu aniversário, após um acidente entre um carro e uma moto, na rua Geraldo Fazzio, no Parque Industrial, em Barra Bonita, na manhã deste sábado (28).

Patricia Mesquita Cortez, apesar de ter sido socorrida com vida, não resistiu aos ferimentos decorrentes da colisão com um Ford Verona, conduzido por um motorista de 55 anos. Segundo a Polícia Militar (PM), a batida ocorreu por volta das 10h30. Ainda de acordo com a corporação, o homem não estava alcoolizado.