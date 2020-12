Bares são flagrados descumprindo medidas de prevenção à Covid em São Manuel

De acordo com informações passadas por fiscais da prefeitura, a ação teve como objetivo verificar denúncias de perturbação do sossego, aglomerações, vendas de bebidas alcoólicas para menores e realização de festas clandestinas em diferentes bairros da cidade, além do consumo e tráfico de drogas.

Ainda de acordo com as informações das equipes, vários locais foram flagrados desrespeitando as regras durante a pandemia, como horário de fechamento, aglomerações e clientes sem máscaras, além de um baile funk realizado sem alvará, com mais de 50 pessoas no local. Ninguém foi preso durante a operação.