Banhista desaparece no Rio Tietê

Um banhista desapareceu enquanto nadava no Rio Tietê, na tarde deste domingo (19), em Igaraçu do Tietê. Bombeiros realizam buscas nesta tarde, mas a vítima ainda não foi localizada.

Segundo testemunhas, o homem atravessou o canal do rio a nado e, durante o retorno, quando estava a cerca de 30 metros da margem, submergiu e não foi mais visto. A identidade do banhista não foi divulgada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h40. Ainda durante a tarde, bombeiros de Bauru foram para Igaraçu para reforçar os trabalhos. De acordo com a PM de Igaraçu do Tietê, as buscas foram interrompidas às 19h deste domingo e serão retomadas logo pela manhã nesta segunda-feira (20).

