Balão tripulado cai às margens da rodovia Castello Branco

Um acidente com um balão tripulado deixou feridos e mobilizou equipes dos bombeiros na manhã desta terça-feira (17), em Porto Feliz, no interior de SP. O veículo saiu de Boituva e caiu às margens da rodovia Castello Branco, na altura do km 104.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Porto Feliz, oito pessoas foram socorridas com ferimentos. Ainda não há informações se o veículo caiu ou fez um pouso forçado.

Conforme testemunhas, a causa do acidente foi uma rajada de vento. Além dos bombeiros, a Polícia Militar também foi chamada para a ocorrência.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, hospitais da região emitiram uma alerta e vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Porto Feliz, Hospital Adib Jatene e Conjunto Hospitalar de Sorocaba.

