Avenida de São Manuel tem trecho interditado após cratera aberta pela chuva

Atendendo solicitação da Defesa Civil do Município que em conjunto com a Diretoria Municipal de Obras vistoriou e constatou a necessidade de interdição do tráfego de veículos no local, por questão de segurança, o trecho sentido cidade, desde o cruzamento da Rua Rafael Vulcano com a Avenida Luiz Fittipaldi, na vila São Geraldo, estará interditado.

Com as intensas chuvas do último final de semana, os tubos de captação de águas pluviais acabaram se rompendo, em uma das caixas existentes, próximo a Avenida Luiz Fittipaldi, cruzamento com a Rua Rafael Vulcano, causando um deslizamento de terra no local e a formação de um buraco.

A Diretoria Municipal de Obras irá proceder a recuperação da galeria para que possa fechar o buraco formado e posteriormente, liberar novamente o tráfego de veículos, sentido cidade, que estará interditado.

Os motoristas terão duas opções para o desvio da interdição: o primeiro pela Rua Donata Raghi Cagliotti até a Rua João Manjolim e o segundo utilizando diretamente a Rua José Gerzeli, até à rua João Manjolim, saindo no trevo de acesso ao jardim Eldorado.

Compartilhe esta notícia