Aulas serão totalmente suspensas em Pardinho a partir de segunda-feira (23); veja outras as medidas

O Prefeito de Pardinho, Dito Rocha, anunciou durante esta semana uma série de medidas para a proteção da população durante a crise causada pela pandemia do covid-19 (novo coronavírus). Na última segunda-feira (16) o Chefe do Executivo esteve na Câmara Municipal, após convite do Presidente Cristiano Camargo, para explanar o decreto 2.062/2020 com as providencias necessárias no município.

Compete a cada Diretoria, no âmbito de sua atuação, coordenada pela Diretoria Municipal de Saúde, determinar e adotar as medidas necessárias para o controle de acesso dentro de suas repartições, bem como no convívio direto de todos os funcionários. Os seguintes pontos foram definidos:

-Estão suspensos desde o dia 17 de março de 2020, todos os eventos públicos municipais, incluindo inaugurações, projetos e eventos culturais e esportivos, ainda que a céu aberto. Está suspensa a emissão de alvarás para eventos particulares e a cessão do Centro Comunitário durante o período em que vigorar o presente decreto.

-As aulas da rede pública municipal de ensino incluindo Educação Básica e Fundamental (da Creche ao 9º ano) serão suspensas de forma gradativa começando na última terça-feira (17) até sua suspensão completa a partir de segunda-feira, 23 de março de 2020.

-Fica antecipado o período de recesso escolar previsto para o mês de abril (20 a 24 de abril) para os dias 23 a 27 de março.

-Fica antecipado o período de férias escolares da rede municipal de ensino, a partir do Ensino Infantil, incluindo a Creche, até o 9º ano do Ensino Fundamental 2, do mês de julho (10 a 23 de julho) para o mês de abril, a partir do dia 30 de março de 2020.

-Na iniciativa privada e entidades do terceiro setor, incluindo o Centro de Cultura Max Feffer, diversas atividades foram suspensas (vide decreto).

“Desde o início da semana colocamos em prática uma série de medidas para proteger a população. Essas normas, através dos nossos decretos, vão ao encontro do que foi estipulado nas esferas estadual e federal. Contamos com a compreensão de todos nesse difícil período. Juntos vamos sair dessa mais fortes”, disse o Prefeito Dito Rocha.

Foi criado o Comitê de Crise Municipal do COVID-19 que ficará responsável pela elaboração do Plano de Contingência Municipal – COVID 19. A participação ficou da seguinte forma:

a) Diretor de Saúde; b) Diretor de Assistência e Promoção Social; c) Diretor de Obras e Serviços Públicos; d) Oficial de Gabinete e) Diretor de Educação f) Coordenador de Vigilância Sanitária g) Coordenador de Cultura h) Coordenador de Turismo i) Coordenador de Esporte e Recreação

Veja abaixo o decreto

decreto 1