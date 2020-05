Areiópolis registra a primeira morte por coronavírus

A Prefeitura de Areiópolis confirmou neste domingo, dia 24, o primeiro caso de morte por coronavírus município.

Segundo postagem feita no Facebook da Prefeitura, trata-se uma idosa de 83 anos, que estava internada no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Segundo informações, ela tinha hipertensão e diabetes, ou seja, era do grupo de risco.

Areiópolis registra 8 casos positivos para Covid-19, sendo um paciente internado, um em isolamento residencial, cinco pacientes curados, além do óbito anunciado.