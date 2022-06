Aposta de Itatinga fatura R$ 1,38 milhão na Lotofácil

Foto: Marcelo Brandt/g1

Uma aposta de Itatinga, no interior de São Paulo, acertou os 15 números do sorteio do concurso 2.539 da Lotofácil foi realizado na noite deste sábado (4) em São Paulo. O prêmio é de R$ 1.387.024,79.

Veja as dezenas sorteadas: 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 09 – 10 – 13 – 16 – 17 – 18 – 20 – 23 – 24 – 25.

Demais faixas premiadas

14 acertos: 203 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 1.432,65;

13 acertos: 8.227 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 25;

12 acertos: 112.197 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 10;

11 acertos: 652.723 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 5.

O próximo concurso (2.540) será na segunda-feira (6). O prêmio é estimado em R$ 5 milhões.

Fonte: portal G1

