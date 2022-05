Após vandalismo, UBS de São Manuel perde mais de 1,7 mil vacinas contra a Covid

Foto: Prefeitura de São Manuel

A Prefeitura de São Manuel divulgou que na noite da última segunda-feira (23) foi praticado um ato condenável de vandalismo no Posto de Saúde do jardim Santa Mônica (Dr.Abrão Nicolau Salun). Na tentativa de furto da fiação de energia elétrica, um disjuntor no relógio de força foi desligado e a tampa da caixa de energia destruída.

A Diretoria de Saúde, através da Vigilância Epidemiológica, informa que a Unidade de Saúde, devido ao ato de vandalismo praticado, ficou sem energia elétrica e consequentemente, as vacinas que se encontravam armazenadas na geladeira tiveram que ser descartadas.

No total eram 1.600 doses de vacinas de rotina e 132 doses contra a Covid-19 dos laboratórios Astrazeneca, Butantan, Janssen e Pfizer.

A Administração Municipal através da Diretoria de Saúde pede a colaboração da população, para que não destrua os prédios públicos e tampouco pratiquem atos de vandalismo, porque o prejuízo maior será sempre para a própria população, no caso especifico, que é atendida na Unidade de Saúde do bairro.

Um boletim de ocorrência foi lavrado pela Diretoria de Saúde, para que as forças policiais possam chegar ao autor ou aos autores do ato de vandalismo e que servirá ainda para justificar aos órgãos competentes o descarte das vacinas que foram perdidas, em função da falta de refrigeração necessária.

Compartilhe esta notícia