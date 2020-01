Após suspeita de dengue, ações de combate serão realizadas no Clube Água Nova em São Manuel

Neste sábado, 18, a equipe do Controle de Endemias da Diretoria Municipal de Saúde de São Manuel realizará ações de combate à Dengue no Clube Náutico Água Nova. A ação ocorrerá após a suspeita de um caso positivo de dengue em uma pessoa que frequenta o local.

Em outubro do ano passado a Administração Municipal reuniu suas principais Diretorias para discutirem e colocarem em prática um Programa Integrado que prevê a contenção de possíveis criadouros do mosquito Aedes Aegypti e de animais peçonhentos, antecedendo os meses de maior criticidade de sua proliferação (fevereiro a maio).

Entre as ações desenvolvidas estão a intensificação da fiscalização da limpeza de obras e terrenos baldios do município, a execução constante do programa de zeladoria nos bairros, o controle e visitação domiciliar e também de clubes sociais e recreativos.

Neste ano de 2020 dois casos suspeitos estão sob análise, aguardando resultados dos exames realizados. Um caso de um morador do recanto Ouro Verde, cujo bloqueio já foi realizado pelo Controle de Endemias e outro no Clube Água Nova.

A orientação da Diretoria Municipal de Saúde é que a população faça uso de repelentes, se hidrate bem, tomando muita água; água de coco e isotônicos e que colabore, deixando terrenos e quintais limpos, não deixando água acumulada em recipientes, que se tornam criadouros preferidos do mosquito.

Ao surgimento de qualquer sintoma da doença, as pessoas devem procurar uma Unidade de Saúde o mais breve possível.