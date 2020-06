Após ser fechada por GCM de Itatinga, clínica de para dependentes químicos regulariza licença de funcionamento

O Acontece Botucatu foi procurado pelo representante de uma clínica de tratamento para dependentes químicos de Itatinga, que em fevereiro deste ano havia sido fechada pela GCM de Itatinga, por ter sido considerada clandestina. Segundo o responsável, a empresa se regularizou e está apta para funcionar, dentro da legalidade.

“A Comunidade Terapeutica Genesis, foi formada por pessoas que como você possui algum ente querido entregue as drogas ou álcool, cansados de tratamentos promissores mas que sequer tratamento humanizado conseguíamos. Juntamos nossa vontade em atender e o amor ao próximo com a experiência de profissionais qualificados na área médica e terapêutica, assim nasceu a Gênesis”, disse o proprietário, Eduardo Rossi.

No local é oferecido tratamento para depende químico e alcoolismo em uma unidade Masculina, com atendimento 24 horas. Psiquiatra, Psicólogo, Enfermagem, Terapeutas, Monitores e Cozinheiros. Instalações contam com 10 quartos suítes, sauna a vapor, hidromassagem, salão de treinamento/reuniões, cozinha industrial, refeitório, sala de jogos, piscina, cantina, biblioteca e capela. O tratamento contempla religiosidade, programa 12 passos, terapia racional emotiva, programa de prevenção a recaída, terapia ocupacional, atendimento psicológico, atendimento psiquiátrico, laborterapia e atividades físicas.

