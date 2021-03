Após partida ‘ilegal’ em São Manuel, prefeitura retira traves de campo de futebol

No fim de semana, multas foram aplicadas por aglomeração e falta do uso de máscaras

Nesta segunda-feira (22), a Prefeitura de São Manuel retirou as traves de um campo de futebol na vila São Geraldo que, mesmo interditado, neste domingo (21), foi palco de jogo amistoso com times uniformizados, arbitragem completa e torcida organizada. Segundo o Executivo, a festa e o jogo de futebol só foram paralisados após ação conjunta da Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Militar (PM) e Setor de Fiscalização do município.

“Nem mesmo o anúncio do óbito de uma moradora antiga e querida da vila, ocorrido no último sábado (20), foi suficiente para sensibilizar uma parte dos moradores que, num desrespeito total com a vida de outras pessoas e de seus próprios familiares, insistem em se aglomerar para curtir uma cerveja, um churrasco e o futebol”, declarou a prefeitura em nota.

“Em tempos de pandemia, com UTIs e enfermarias lotadas no hospital local e de toda região, inclusive recebendo vários pacientes da própria Vila São Geraldo, essas pessoas, sem nenhuma sensibilidade e empatia com o próximo, insistem em desrespeitar regras da boa convivência em sociedade como se estivessem residindo em um local onde a Covid-19 não existisse”.

Multas

De acordo com a prefeitura, em outros locais da cidade, também foram dispersadas aglomerações. Uma pessoa foi presa por desacato à GCM na Cohab II e outras cinco foram multadas após serem flagradas pela fiscalização aglomeradas e sem máscaras próximas ao supermercado Central e Praça Tonico e Tinoco. O valor da multa é de R$ 1 mil e elas também poderão responder por crime contra a saúde pública. Também no final de semana, cinco estabelecimentos foram notificados e dois foram autuados.

Fonte: JCNet